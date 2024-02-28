Решетников: протекционистские меры ограничивают перспективы развивающихся стран

Также они угрожают системе международной торговли, заявил министр экономического развития

АБУ-ДАБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Протекционистские меры, принимаемые рядом государств, ограничивают экономические перспективы развивающихся стран и угрожают системе международной торговли. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"Мы видим риски в использовании различного рода протекционистских мер, которые принимаются под предлогом обеспечения национальной безопасности или борьбы с изменением климата", - сказал он журналистам на полях 13-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

По словам Решетникова, такие меры угрожают развивающимся странам, в том числе на африканском континенте, который "нуждается в развитии инфраструктуры, индустриализации, строительстве железных дорог, электрификации". "Все системы регулирования, они, по сути, для них закрывают возможности развития", - подчеркнул министр.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-й форум открылся в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет Решетников.