Новак считает преждевременным говорить о продлении сокращения добычи ОПЕК+ на II квартал

Вице-премьер России оценил ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Говорить о продлении добровольного сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ на второй квартал этого года преждевременно, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Об этом еще рано говорить", - сказал он. При этом вице-премьер оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную, со сбалансированным ростом и предложением. "Текущая ситуация нормальная, она уже несколько раз складывается примерно на этих уровнях, баланс спроса и предложения благодаря действиям ОПЕК+", - сказал он.

На вопрос о возможности пересмотра соотношения объемов экспорта нефти и нефтепродуктов в связи с планами введения запрета на экспорт бензина Новак ответил: "Это не столь важно, потому что важно, чтобы общий объем сокращения был с 500 тыс. баррелей в сутки. Колебания небольшие в ту или иную сторону нормальны, потому что плановые цифры были достаточно ориентировочны".

Ряд стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля прошлого года и до конца первого квартала 2024 года. Россия с января и до конца марта этого года углубила снижение поставок на мировые рынки с 300 тыс. б/с до 500 тыс. б/с. Еще несколько стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года сокращают добычу на 700 тыс. б/с.