Новак заявил, что добыча нефти в РФ составляет около 9,5 млн б/с

Показатель соответствует соглашению ОПЕК+, сообщил вице-премьер

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия сейчас добывает примерно 9,5 млн баррелей нефти в сутки, что соответствует соглашению ОПЕК+, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам.

"Да, в соответствии с нашими соглашениями, договоренностями, обязательствами и добровольными сокращениями это около 9,5 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Ранее Новак говорил, что Россия намерена в полном объеме выполнить квоту ОПЕК+ в феврале, несмотря на снижение переработки на фоне ряда аварий на НПЗ.

Несколько стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля прошлого года и до конца первого квартала 2024 года. Россия с января и до конца марта этого года углубила снижение поставок на мировые рынки с 300 тыс. б/с до 500 тыс. б/с. Еще несколько стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года сокращают добычу на 700 тыс. б/с.