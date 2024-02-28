Потребление биотоплива в РФ может возрасти за три года до 2,5 млн тонн

Заместитель директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга Максим Кармазин сообщил, что речь идет о возможном субсидировании при установке промышленных биотопливных котлов мощностью от 100 кВт

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. Внутреннее потребление биотоплива в России можно увеличить за три года на 1,5 млн тонн - до 2,5 млн тонн пеллет в год. Это возможно за счет стимулирования производства промышленного котельного оборудования, сообщил заместитель директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ Максим Кармазин на проходящем в Сыктывкаре 28-29 февраля форуме "Биотопливо России".

"В России производилось около 3 млн тонн пеллет в год, из которых около 2 млн тонн экспортировалось, сейчас экспорт невозможен и спрос упал. <…> Предполагаем, что в течение трех лет можно обеспечить установку нового и замену старого неэффективного котельного оборудования. Это позволит стимулировать рост производства оборудования, а также повысит потребление пеллет. Оценочно мы посчитали, что это позволит увеличить потребление пеллет на 1,5 млн тонн за три года нарастающим итогом. То есть получим на выходе 2,5 млн тонн пеллет в год. Так мы можем обеспечить спрос, который позволит выйти на показатели производства пеллет предыдущих годов", - сказал Кармазин.

По его словам, речь идет о возможном субсидировании при установке промышленных биотопливных котлов мощностью от 100 кВт. Участники форума предложили рассмотреть возможность субсидирования и бытовых потребителей, для которых нужны котлы мощностью до 15-20 кВт.

"С привлечением бытовых потребителей вы бы получили гораздо больший эффект. Это сравнимо с тем, что по поручению президента России делается по развитию газопотребления в стране. Для наших лесных регионов гораздо важнее поддержать бытового потребителя, поскольку малый и средний бизнес не будет массово топиться пеллетами, есть более дешевые варианты - щепа и кора", - сказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты Коми по предпринимательству в лесопромышленном комплексе, модератор форума Александр Гибеж.

Форум "Биотопливо России" проходит в Сыктывкаре с участием около 140 представителей из 12 регионов России. Участники обсуждают вопросы развития биотопливной отрасли, посетят действующие в Коми пеллетные производства, осмотрят работающие на древесных отходах мини-ТЭЦ и муниципальные котельные.