Гладков: в Белгородской области реализуется более 170 инвестиционных проектов в 2024 году

Объем инвестиций составил 348,9 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Предприятия Белгородской области реализуют 173 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 348,9 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

"Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году по оценке составил 212,4 млрд рублей. В настоящее время в портфель инвестиционных проектов Белгородской области входят 173 реализующихся проекта с общим объемом инвестиций 348,9 млрд рублей. Объем инвестиций по каждому из проектов - свыше 100 млн рублей", - сказал Гладков.

Отмечается, что на данный момент ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" и АО "Лебединский ГОК" реализуют 6 инвестиционных проектов на территории Белгородской области с общим объемом инвестиций в 170 млрд рублей. План инвестиций рассчитан до 2036 года.

"Кроме того, АО "Комбинат КМАруда" реализует 4 крупных инвестиционных проекта вплоть до 2034 года. Эти инвестиции общим объемом 57 млрд рублей помогут создать более тысячи новых рабочих мест. Активные инвестиции идут в предприятия сельскохозяйственной направленности. Так, например, сейчас ГК ЭФКО на территории Белгородской области реализует 5 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 40,5 млрд рублей", - добавили в сообщении.

Реализуемые в области меры позволят к концу 2024 года привлечь порядка 240 млрд рублей общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу, пояснили в пресс-службе.

"Предприятия вкладывают десятки миллиардов рублей в новые инвестиционные проекты, строятся новые заводы. Белгородская область была и остается лидером по многим отраслям. Уже в этом году мы будем открывать новые заводы и цеха", - добавил Гладков.