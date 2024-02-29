Выручка "Мегафона" по МСФО за 2023 год увеличилась на 11,4%

Она составила 444 млрд рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Выручка сотового оператора "Мегафон" за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 11,4% и достигла 444 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании по итогам года.

Чистая прибыль оператора увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд рублей. Как отмечают в "Мегафоне", увеличение выручки в минувшем году произошло за счет роста сервисной выручки на 10,6% - до 375,9 млрд рублей и выручки от продаж абонентского оборудования на 15,7% - до 68,1 млрд рублей.

"Значимым фактором роста сервисной выручки стало увеличение доходов от цифровых решений для бизнеса: компания отмечала высокий спрос на рекламно-коммуникационные и облачные сервисы, на услуги по обеспечению кибербезопасности", - отметили в компании.

Абонентская база оператора в России в 2023 году увеличилась на 1,9% и по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 76,7 млн. Показатель OIBDA вырос на 13%, достигнув 181,2 млрд рублей, а рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п.п. - до 40,82%. Показатель Capex в 2023 году вырос на 61,3%, до 101,1 млрд рублей.

"Мегафон" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой связи. Крупнейшим акционером компании является USM Group.