Бывший VTB Bank Europe требует с ВТБ возврата дивидендов на сумму более €433,8 млн

Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Германский OWH SE (ранее - VTB Bank Europe) отрицает права ВТБ на владение банком, требует возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше €433,8 млн в срок до 29 февраля 2024 года. ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные, сообщили в пресс-службе российского банка.

"ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE (ранее - VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской "дочкой". Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично, - отметили в пресс-службе. - В 2022 году нас незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами, теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше €433,8 млн в срок до 29 февраля 2024 года".

В ВТБ считают, что германская сторона намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных Банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году. "Мы знаем педантичность немцев и не верим, что у них такая короткая память: за много лет право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов. Причины действий немецкой стороны лежат в политической плоскости, и при дальнейших нападках мы будем вынуждены предпринять ответные против тех, кого когда-то считали партнерами", - заключили в ВТБ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что расположенное в немецком Франкфурте-на-Майне европейское подразделение российского банка ВТБ сменит название с VTB Bank Europe на Ost-West Handeslbank (OWH SE). По его данным, причиной таких изменений стало то, что петербургская штаб-квартира ВТБ ответила отказом на запрос руководства подразделения разрешения на продолжение деятельности под прежним названием.

После начала Россией спецоперации на Украине вкладчики VTB Bank Europe в значительной степени вывели свои средства, а банк перешел под управление немецких регулирующих органов.