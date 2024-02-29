"Полюс" выплатил в 2023 году 2,68 млрд рублей налога на сверхприбыль

Налог было необходимо уплатить до 28 января 2024 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" выплатила 2,675 млрд рублей налога на сверхприбыль в 2023 году, говорится в отчете компании.

"Группа воспользовалась налоговым вычетом в сумме обеспечительного платежа по налогу, который был перечислен в 4 квартале 2023 года, в результате эффективная ставка по налогу на сверхприбыль составила 5%", - отмечается в отчете.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен был быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.