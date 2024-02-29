В App Store появилось фейковое приложение с символикой и логотипами Газпромбанка

В пресс-службе банка призвали удалить данные и само приложение

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Фейковое приложение с символикой и логотипами Газпромбанка появилось в App Store. Банк занимается решением данной проблемы, сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

"В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка - Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения. Если вы скачали его, удалите данные и само приложение. Также советуем сменить пароль для доступа в мобильный банк, если входили в личный кабинет фейкового приложения", - сообщила пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, в последнее время участились случаи появления фейковых приложений, в первую очередь, банковских.

В конце февраля "Тинькофф" предупредил о новых фейковых приложениях в App Store, которые используют символику и название этого банка.