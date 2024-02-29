Бизнес-омбудсмен в Севастополе предложил упростить нормы для легализации гостевых домов

Илья Пестриков, в частности, предложил повысить порог по количеству номеров в гостевом доме с 15 до 30

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников, возглавляющий рабочую группу при координационном совете по развитию туризма в городе, предложил упростить условия для легализации гостевых домов, в том числе разграничить понятия собственника и правообладателя, а также увеличить максимально возможный номерной фонд. Соответствующие предложения бизнес-омбудсмен направил для дальнейшей проработки перед вторым чтением законопроекта.

"Ввести в законопроект понятие правообладателя гостевого дома: "правообладатель гостевого дома - юридическое или физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя или самозанятого, осуществляющее деятельность по оказанию услуг гостевого дома". Основание: в законопроекте имеется понятие собственника гостевого дома. Это физическое лицо, которое не вправе вести предпринимательскую деятельность. Кроме того, вести деятельность по оказанию услуг гостевого дома может иное лицо, не собственник. Исключить из определения правообладателя гостевого дома "привязку" к прописке в гостевом доме. Основание: собственник может иметь несколько гостевых домов", - говорится в отчете Пестерникова, опубликованном на сайте Законодательного собрания Севастополя.

Кроме того, с учетом поступивших от представителей туристической индустрии Севастополя предложений и их обсуждения ко второму чтению законопроекта направлены рекомендации дополнить положение о классификации гостиниц упрощенными требованиями к гостевым домам, с учетом специфики их деятельности в жилых домах, повысить порог по количеству номеров в гостевом доме с 15 до 30, а также предусмотреть возможность размещения гостевых домов на землях ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, огородничества, отдыха (рекреации) либо предоставить субъектам России право на региональном уровне определять дополнительные категории земель, на которых возможно оказывать услуги гостевых домов. Так, в Севастополе только 15-20% от общего количества гостевых домов расположены на землях ИЖС.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Минэкономразвития России также предложило включить в этот эксперимент Республику Алтай, Алтайский край, Дагестан и Калининградскую область.

Согласно документу, гостевые дома должны обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать нескольким требованиям. В частности, в нем должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать 1 тыс. кв. м. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.