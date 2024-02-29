В Петербурге ввели ночной тариф для зарядки электромобилей

Стоимость услуги будет равна 15 рублей за кВт•ч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. ПАО "Россети Ленэнерго", управляющее в Петербурге и Ленобласти 73 электрозрядными станциями (ЭЗС) для автомобилей, ввело пониженный ночной тариф для зарядки электрокаров. Мера направлена на стимулирование использования горожанами электромобилей и повышение доступности электрозарядной инфраструктуры, отметил гендиректор "Россети Ленэнерго" Игорь Кузьмин.

"Одна из наиболее важных составляющих роста рынка электромобилей - это доступность зарядной инфраструктуры. "Россети Ленэнерго" опережающими темпами развивают данное направление. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания уже установила 73 ЭЗС. Многие автовладельцы предпочитают заряжать свои электромобили именно в ночное время. Ночной тариф - новая мера, благодаря которой поездки на электрокарах для горожан станут еще более выгодными", - рассказал Игорь Кузьмин.

Если обычный дневной тариф для подзарядки электромобилей составляет 22 рубля за кВт•ч, то теперь зарядка машины с 00:00 до 08:00 будет обходиться в 15 рублей за кВт•ч. Пока тариф вводится на 10 электрозарядных станциях города, расположенных в наиболее популярных для заправки локациях, затем будут приниматься решения по дальнейшему повышению доступности инфраструктуры для горожан.

В 2023 году Петербург был включен в перечень пилотных регионов для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в рамках федеральной инициативы "Электромобиль и водородный автомобиль". Всего в городе, по данным Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, установлено порядка 200 электрозарядных станций различной мощности. В 2024 году в федеральном и региональном бюджетах предусмотрены средства на частичное возмещение затрат инвесторов на строительство еще 61 электрозарядной станции.