ЦБ рекомендовал финорганизациям минимизировать участие в операциях с цифровыми валютами

Регулятор сообщил, что, в частности, не стоит рекламировать услуги по обороту таких инструментов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Банк России рекомендует финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с цифровыми валютами. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами сопряжены с рисками для благосостояния граждан, а также с вовлечением их в противоправную деятельность. Регулятор разработал рекомендации, направленные на снижение таких рисков для клиентов банков и других финансовых организаций. В частности, не стоит рекламировать услуги по обороту таких инструментов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Так, банкам рекомендуется выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц - так называемых дропов. "У граждан, которые осуществляют такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать полученные сведения при оценке их уровня риска", - пояснили в ЦБ.

Операторам на рынке цифровых финансовых активов Банк России в свою очередь рекомендует не оказывать услуги по выпуску и обороту цифровых финансовых активов (ЦФА), доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей. "В 2021 году Банк России уже рекомендовал биржам отказывать в допуске к торгам финансовых инструментов, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют, а финансовым посредникам - воздерживаться от предложения таких инструментов своим клиентам - неквалифицированным инвесторам", - напомнили в регуляторе.

Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством.

Отличие ЦФА от неофициальных цифровых валют

ЦФА - это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования. Выпуск и оборот ЦФА осуществляется при помощи специализированных организаций, требования к которым устанавливает ЦБ.

Одно из главных отличий ЦФА от криптовалют, которые также являются цифровыми, заключается в том, что ЦФА регулируются центральной системой (эмитентом и оператором могут быть российские юридические лица и индивидуальные предприниматели), тогда как цифровая валюта децентрализована, то есть по цифровой валюте отсутствуют обязанные лица.

Вопрос криптовалюты в России

Легализация крипторынка в России обсуждается уже не первый год. Однако дискуссия приобрела новый виток после введения жестких антироссийских санкций в 2022 году, в том числе затрагивающих международные расчеты. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, Минфин и ЦБ сошлись во мнении, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте обойтись не получится. Позднее в Банке России подтвердили дискуссии, подчеркнув, что регулятор выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.