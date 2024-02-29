Объем лесозаготовок в ПФО в 2023 году вырос на 4,6%

В округе заготовили 29,6 млн куб. м древесины

САРАТОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Объем лесозаготовок в Приволжском федеральном округе в 2023 году по сравнению с предыдущим вырос на 4,6%. Это единственный федеральный округ, где отметили положительную динамику, сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

"Отмечу, что Поволжье - это единственный федеральный округ, где у нас в условиях введенных санкций недружественных стран не зафиксировано падение, а зафиксировано увеличение объемов лесозаготовок. По сравнению с 2022 годом увеличение составило 4,6%", - сказал Спиренков на окружном совещании Федерального агентства лесного хозяйства в ПФО в Саратове.

Согласно презентации, приведенной во время доклада начальника управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексея Абрамова, в 2023 году в ПФО было заготовлено 29,6 млн куб. м древесины, в 2022 году - 28,3 млн. Среди федеральных округов с отрицательной динамикой были отмечены Дальневосточный (-12%), Сибирский (-7%) и Северо-Западный (-4%).