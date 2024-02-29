В АКОРТ заявили, что адаптация производителей РФ под запросы ускорит импортозамещение

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил важность инициативы по стимулированию внутреннего производства потребительских товаров

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Изменение бизнес-моделей российских производителей с целью соответствовать стандартам отечественных торговых сетей и запросам потребителей позволит ускорить импортозамещение в стране, сообщил в комментарии для ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости выйти на долю импорта не более 17% от ВВП России в период до 2030 года. Глава государства указал, что необходимости импортозаместить все нет, при этом стоит задача увеличить производство потребительских товаров, лекарств, оборудования, станков и транспортных средств.

"Реализация товаров через торговые сети подразумевает стабильные объемы и высокое качество товаров. После ухода ряда иностранных конкурентов многим российским производителям предстоит адаптировать бизнес-модели, чтобы соответствовать стандартам и объемам федеральной розницы, и запросам потребителей. Это позволит значительно ускорить процессы импортозамещения", - сказал Караваев.

Он отметил важность инициативы по стимулированию внутреннего производства потребительских товаров. По словам председателя президиума ассоциации, расширение работы с российскими производителями - основа успешной стратегии развития современной торговли. Так, в прошлом году около 70-80% от числа новых поставщиков крупных российских продуктовых ретейлеров были отечественными компаниями.

"Доля российских продуктов в ассортименте по целому ряду категорий уже сейчас составляет от 90 до 98%", - сообщил собеседник агентства. Он указал, что поддержке и развитию производства внутри страны способствуют наращивание ретейлерами контрактного производства товаров под собственными торговыми марками, механизм агроконтрактации и создание агроагрегаторов, помогающих поставлять продукцию малых фермерских хозяйств в торговые сети.

Помимо этого, меры поддержки касаются и предприятий малого и среднего бизнеса. "Например, у "Магнита" более 40% от пришедших в 2023 году российских поставщиков составляют малые локальные производители, более 60% новых партнеров X5 Group - малые и микропредприятия", - сказал Караваев.