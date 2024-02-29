Росрыболовство оценило долю устриц отечественного производства на рынке РФ в 60-70%

Глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что объем производства составляет 84 тыс. тонн

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Больше половины устриц на российском рынке произведены либо в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на круглом столе в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Санкции ввели, и сейчас 60-70% устриц на отечественном рынке - это устрицы, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке", - сказал он.

Шестаков отметил, что с 2018 года объем производства ценных морепродуктов, таких как моллюски, ежи, мидии, устрицы и гребешки, вырос в пять раз. "Сейчас мы производим 84 тыс. тонн", - рассказал глава Росрыболовства.

"Конечно, есть и проблемы в этой отрасли, она для нас все равно молодая. Глобально этим направлением стали заниматься после вступления в силу закона об аквакультуре в 2014 году. Сейчас большое количество водной глади мы отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы. Это дает свои результаты, но, конечно, мы не забываем о том, чтобы сохранять и возможности для осуществления и любительского рыболовства", - добавил Шестаков.