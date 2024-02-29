Рубль на Мосбирже за февраль ослаб по отношению к основным валютам

Доллар укрепился на 1,26%, евро - на 1,06%, а юань - на 0,65%

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Рубль на торгах Мосбиржи в феврале ослаб по отношению к основным валютам. Так, курс доллара к рублю по итогам февраля 2024 года вырос на 1,26%, курс евро - на 1,06%, курс юаня - на 0,65%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи 29 февраля 2024 года в сравнении с показателями 31 января 2024 года.

В период с 1 по 8 февраля рубль умеренно рос к доллару. 9 января американская валюта резко выросла до 93,53 руб., достигнув своего месячного максимума, а затем в ту же минуту снизилась к исходному уровню. В период с 12 по 26 февраля доллар торговался в диапазоне 90,75-93,36 руб. К концу месяца американская валюта перешла к снижению и к 29 февраля опустилась ниже 91 руб. впервые с 12 февраля. Всего за февраль доллар вырос на 1 руб. 13,25 коп. - до 91,15 руб. с уровня в 90,02 руб.

Евро в начале февраля умеренно рос и к 2 февраля превысил отметку в 99 руб. впервые с 9 января. В период с 5 по 14 февраля валюта продолжила демонстрировать положительную динамику, а 15 февраля совершила резкий скачок до 99,64 руб. С 16 по 21 февраля евро торговался в диапазоне 99,04-100,1 руб. К 26 февраля валюта достигла своего месячного максимума в 100,79 руб., затем перешла к снижению. Итоговый рост за месяц достиг 1 руб. 3,5 коп. - до 98,61 руб. с отметки в 97,58 руб.

С 1 по 8 февраля курс юаня находился в диапазоне 12,473-12,686 руб. Затем валюта перешла к умеренному снижению, а 15 февраля поднялась до значения 12,748 руб. и продолжала демонстрировать рост. К 26 февраля валюта достигла своего максимума за месяц - 12,88 руб. С 27 февраля китайская валюта перешла к снижению. Всего за месяц юань вырос на 8,1 коп. - до 12,582 руб. с уровня 12,501 руб.