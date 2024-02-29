Эксперт считает, что рост стоимости биткойна может превысить $100 тыс. до конца 2024 года

Казахстанский финансовый аналитик Арман Бейсембаев отметил, что потенциально криптовалюта "может запросто как упасть до нуля, так и вырасти в одночасье хоть до 1 млн"

АЛМА-АТА, 29 февраля. /ТАСС/. Цена биткойна во второй половине года потенциально может превысить $100 тыс. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС казахстанский финансовый аналитик, эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев.

"Если процесс продолжится, думаю, потенциально цена может вырасти даже намного больше, чем $100 тыс. В мировой финансовой системе все еще много денег и они сейчас активно перетекают в криптовалюту. При этом биржевой регуляции здесь нет. Это значит, что потенциально цена тут может запросто как упасть до нуля, так и вырасти в одночасье хоть до 1 млн. Здесь нет механизмов, регулирующих волатильность", - отметил эксперт, комментируя рост стоимости биткойна.

По его словам, "сам этот рост для тех, кто имеет отношение к криптовалютам, не стал удивительным, это ожидалось весь 2023 год, особенно со второй половины, когда пошли первые разговоры и первые подвижки в сторону подачи заявок на биткойн-ETF".

Другим фактором роста первой криптовалюты стало, по словам Бейсембаева, ожидание в апреле текущего года халвинга - сокращения добычи майнеров вдвое. "Халвинг не в первый раз происходит, и каждый раз либо в преддверии халвинга и сразу после него это вызывало бурный рост [стоимости биткойна]", - напомнил аналитик. Также, по оценке Бейсембаева повышение цены биткойна может быть отчасти связано с показателями компании Nvidia, квартальная прибыль которой превысила все ожидания, и компания "выросла до каких-то безумных высот". "Ровно до этого бурного роста биткойна мы наблюдали за бурным ростом Nvidia", - сказал Бейсембаев.

"Те, кто имеет прибыль, ее фиксирует, у них образуется определенный кэш, и этот кэш перетекает в том числе на криптовалютный рынок потому что деньги не могут просто так лежать, их надо куда-то пристраивать. И это тоже одно из объяснений, почему биткойн так растет", - считает эксперт. При этом он заметил, что сейчас "не стал бы рекомендовать [покупать биткойн]". "Биткойн - крайне волатильный инструмент, и даже на его росте вы можете потерять свои деньги, потому что там случаются коррекции и коррекции довольно большие. А биткойн торгуется еще и с каким-то кредитным плечом, пусть и с небольшим", - сказал эксперт.

История биткойна

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".