В Москве наградили победителей второго конкурса брендов "Знай наших"

Победителям конкурса будет оказано содействие в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Награждение 15 победителей в пяти основных номинациях второго всероссийского конкурса брендов "Знай наших" состоялось в Москве в ВЭБ Центре. Еще более в 20 партнерских и специальных номинациях отмечены 70 брендов из 42 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

"Партнеры предлагают нашим брендам уникальные возможности и рекламы, и продвижения, причем в самых разных форматах. Как результат - в прошлом году 5 тыс. заявок, в этом году - в два раза больше, 12 тыс. заявок, а в следующем году ждем 20 тыс., наверное, минимум. <…> У нас очень много интересных, качественных товаров", - сказала на открытии церемонии генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Она отметила, что товары участников конкурса конкурентны не только в России - многие бренды представлены и за рубежом.

"Вы, те, кто сегодня в зале, за последние пару лет продемонстрировали великолепные результаты. Вы где-то рискнули, где-то сделали увеличенные инвестиции, пошли в создание новых продуктов. Поверьте мне, тот риск, на который вы пошли за последние два года, более чем оправдан. Вы уже сегодня это ощущаете по своим результатам, по тому, как растут ваши продажи, но, более того, для вас это создает платформу для очень активного роста до конца этого десятилетия и дальше", - обратился к победителям конкурса помощник президента РФ Максим Орешкин.

По мнению председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, конкурс "Знай наших" "только разворачивается, он растет, становится красивым, модным". "Сокращение импорта [c 19% до 17% в структуре ВВП России, обозначенное как цель в послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, - прим. ТАСС] не значит, что наши люди получат меньше товаров, конечно, при поддержке таких конкурсов лучшие товары придут в наши семьи", - пояснил он.

Константин Эрнст на награждении победителей конкурса брендов "Знай наших" © Галина Полоскова/ ТАСС

Как отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, конкурс "Знай наших" является "одновременно и уникальным, и общедоступным". "Уникальность еще и в том, что у нас есть победители и нет проигравших. Все мобилизовали свои команды для того, чтобы сделать свои бренды сегодня гораздо лучше, чем они были вчера. Вы все сделали большой шаг для того, чтобы или победить в будущем, или стать более известными уже без конкурса", - добавил он.

Пять основных номинаций

Победителями в номинации "Информационные технологии" стали бренд интерактивных игрушек из Челябинской области "Инновации детям", онлайн-платформа по развитию навыков чтения Slogy из Санкт-Петербурга и анимационная студия "Тундра" из Якутии, соединяющая 3D-анимацию и уникальные мотивы культур народов севера.

В номинации "Высокие технологии" отмечен бренд трейлеров уличной еды "Мобитрак" из Московской области, производство микрофонов высокого качества из Тульской области "Союз" и технология создания масштабных инсталляций студии Dreamlaser из Нижегородской области.

Бренды домашнего текстиля с уникальной ручной вышивкой "Крестецкая строчка" из Новгородской области, спортивной экипировки и интернет-магазина Veter sport из Москвы и капсульной детской одежды Loomkits из Орловской области победили в номинации "Креативные индустрии".

Лучшими в номинации "Потребительские товары" стали бренд натуральных косметических продуктов из Краснодарского края "Краснополянская косметика", московский бренд товаров для дома из эко-пластика Idiland и производитель игрушек из натурального дерева "Куби Дуби" из Приморского края.

Победителями в номинации "Продовольственные товары" стали бренды детской еды "Ам-Ам" из Брянской области, растительных альтернатив мясным и молочным продуктам Hi! из Белгородской области и рыбзавод "За Родину" из Калининградской области.

Специальные номинации

Обладателем гран-при от Сбера и специальной программы "Развивайся со Сбером" стал бренд "Инновации детям" из Челябинской области. Специальной номинацией "Авторадио" отмечен бренд дизайнерской одежды DNK Russia из Ростовской области.

Всего в 21 номинации отмечены 70 брендов из 42 регионов страны. Лидером по числу компаний-победителей стала Москва - 16 брендов. В качестве партнеров конкурс поддержали порядка 60 государственных и коммерческих структур.

Победителям конкурса будет оказано содействие в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, они получат бесплатные рекламные кампании от ведущих операторов наружной рекламы, доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях и другую поддержку.