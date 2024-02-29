Удмуртия и компания Hyper подписали соглашение о развитии электротранспорта

Компания намерена стать инвестором создания сети зарядных станций в регионе

ТАСС, 29 февраля. Правительство Удмуртии и российский оператор электродвижения и сети зарядных станций Hyper (ООО "Оператор электродвижения"), одним из акционеров которой является ГК "Техноспарк" (входит в Фонд инфраструктурных и образовательных программ), подписали соглашение о развитии электротранспорта, включая электромобили и сеть электрозарядных станций (ЭЗС). Как сообщили в пресс-службе Hyper, по плану сторон, к концу 2024 года в Удмуртии будет более 75 ЭЗС, а с конвейера Ижевского автозавода сойдут тысячи электромобилей.

"Соглашение о системном развитии электротранспорта в Удмуртии было подписано председателем правительства региона Ярославом Семеновым и генеральным директором компании Hyper Алексеем Тихоновым. Стороны договорились о совместной реализации проекта по формированию на территории Удмуртии спроса на электромобили с одновременным развитием зарядной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Компания планирует стать инвестором создания сети зарядных станций на территории Удмуртской Республики, а впоследствии - взять на себя управление внедрением ЭЗС, обеспечение их эксплуатации и сервисного обслуживания. Hyper предоставит программные платформенные решения для эксплуатации зарядных станций, организации взаимодействия с владельцами электрических транспортных средств.

Как отметил Тихонов, Удмуртия - один из лидеров по росту промышленного производства в стране, и у нее высокий потенциал для внедрения электродвижения, тем более есть положительный опыт в расположенной поблизости Нижегородской области. Со своей стороны, республиканский премьер заметил, что Ижевский автозавод с 2024 года приступает к серийному производству электромобиля LADA e-Largus. По словам генерального директора завода Александра Богачева, до конца года будет произведено порядка 50 тыс. машин, часть из которых составят электромобили

"К концу года в Удмуртии должно быть размещено не менее 40 станций. Мы получили на эти цели средства из федерального бюджета - порядка 80 млн рублей. Сегодня у нас уже работают 36 станций. Самих же электромобилей сейчас в регионе не так много - чуть больше 900 единиц. Но, к примеру, 2,5 года назад, когда мы принимали закон о нулевой ставке транспортного налога для владельцев машин с электродвигателем, их было только 48. Так что рост более чем очевиден", - сказал Семенов.