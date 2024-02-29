Белорусская компания "Горизонт" изучает возможность создания завода в Ульяновске

Предприятие производит радиоэлектронную продукцию и бытовую технику

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Представители белорусского предприятия по производству радиоэлектроники и бытовой техники "Горизонт" рассматривают возможность создания производства в Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой во время работы белорусской делегации в Ульяновске.

"Сейчас они [представители предприятия] тоже изучают возможность организации соответствующего производства на территории особой экономической зоны либо индустриального парка в Ульяновской области", - сказал он.

Крутой уточнил, что предприятие "Горизонт" производит радиоэлектронную продукцию и бытовую технику. "Последние два года в условиях ухода с рынка западных брендов [предприятие] является одним из ключевых поставщиков бытовой техники различных видов - от ноутбуков до микроволновок и остальных товаров", - пояснил посол.

Производственное унитарное предприятие "Завод электроники и бытовой техники "Горизонт" является одним из крупнейших производителей бытовой техники и электроники на территории СНГ. Предприятие было образовано в сентябре 2008 года в рамках создания холдинга "Горизонт".