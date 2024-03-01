Экспортеров обязали сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных "дочек"

В перечень крупнейших экспортеров должны включить компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Резиденты-экспортеры с 1 марта обязуются предоставлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включающую сведения по их дочерним компаниям за рубежом. Соответствующие изменения ранее внесли в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Предполагается, что в перечень крупнейших экспортеров будут включены компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд. Соответствующий закон также исключает обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте перечень экспортеров, которые предоставляют ему данные.

Кроме того, законом устанавливается требование в отношении юридических лиц - резидентов, входящих в одну международную группу с компаниями-нерезидентами, с 1 июля уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов таких нерезидентов в банках и иных финансовых организациях за пределами территории РФ. Сделать это нужно не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) счета или изменения его реквизитов.