Госдеп обязал Boeing выплатить $51 млн за передачу технических данных в Китай

При этом ведомство согласилось вычесть $24 млн из этой суммы при условии, что эти деньги пойдут на согласованные с властями Соединенных Штатов меры по урегулированию ситуации

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США обязал компанию Boeing выплатить штраф в размере $51 млн за нарушение экспортных ограничений, касающихся несанкционированной передачи технических данных за рубеж, в том числе в Китай. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

"Согласно условиями 36-месячного соглашения, Boeing выплатит штраф в размере $51 млн", - говорится в сообщении. При этом ведомство согласилось вычесть $24 млн из этой суммы при условии, что эти деньги пойдут на согласованные с властями США меры по урегулированию ситуации. Boeing также должна будет нанять внештатного сотрудника на два года для контроля за соблюдением требований Госдепартамента и проведения аудитов.

Согласно информации Госдепа, производителя самолетов уличили в 199 нарушениях экспортных ограничений, в том числе в несанкционированном экспорте технических данных иностранным сотрудникам и подрядчикам, в частности из КНР. Значительная часть нарушений датируется периодом до 2020 года.