На Байкале запустят два катамарана вместительностью около 150 человек каждый

УЛАН-УДЭ, 1 марта. /ТАСС/. Крупнейшее судоходное предприятие Иркутской области - компания "Восточно-Сибирское речное пароходство" (ВСРП) запустит в 2024 году на Байкале два катамарана вместительностью около 150 пассажиров каждый. Суда будут использоваться для развития круизного туризма по проекту "Пять морей и озеро Байкал", сообщила ТАСС заместитель министра туризма Бурятии Баярма Цыдыпова.

О том, что до 2030 года на Байкале появится новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера, сообщил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства пояснил, что строительство байкальского курорта является частью крупного проекта "Пять морей и озеро Байкал".

"ВСРП уже изготовила и в сезоне навигации 2024 года будет спускать на воду два больших катамарана", - сообщила Цыдыпова.

Суда будут курсировать между островом Ольхон на западе Байкала, на стороне Иркутской области, и портом Турка в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. Еще одна точка - поселок Усть-Баргузин на северо-восточном берегу озера, рядом с Забайкальским национальным парком и Баргузинским заповедником. Эти особо охраняемые природные территории (ООПТ) популярны у туристов, прибывающих в Бурятию, - их привлекает красивая природа, небольшие теплые бухты с горячими источниками и знаменитое лежбище байкальских нерп. Созданием там инфраструктуры для туристов, охраной заповедных мест и экологическим просвещением занимаются сотрудники "Заповедного Подлеморья".

Кроме того, по данным Минтуризма Бурятии, в ближайшее время еще четыре круизных судна построит компания "Водоходъ" - каждое будет рассчитано на 60 человек.

Причальная инфраструктура

В правительстве Бурятии отметили, что активное использование больших судов потребует обновления имеющейся портовой инфраструктуры и строительства новой. "Планируется обустроить 10 причальных сооружений", - отметили в Минтуризма республики.

Как уточнил ТАСС генеральный директор особой экономической зоны "Байкальская гавань" Максим Шарипов, общая протяженность причальной стенки в поселке Турка в настоящее время составляет более 1 км, расчетная глубина - 4 метра. Сооружение поддерживается в нормативном состоянии, и в порту Турка есть возможность осуществлять посадку-высадку пассажиров, производить заправку судов, принимать сточные воды, твердые отходы. "Мы создаем новую и развиваем имеющуюся инфраструктуру, при этом синхронизируем работу с инвесторами", - сказал Шарипов.

Около 3 млрд рублей уже вложено в целом в обеспечивающую инфраструктуру на территории "Байкальской гавани". Еще 15 млрд рублей по проекту "Пять морей и озеро Байкал" потребуется в ближайшие годы, в том числе на возведение новых и ремонт имеющихся причальных и очистных сооружений, реконструкцию дорог, строительство объектов водоснабжения и электроэнергетики и взлетно-посадочной полосы в селе Горячинск.

"Пять морей и озеро Байкал"

Масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал" предполагает создание круглогодичных курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал. Реализация крупного проекта позволит увеличить внутренний туристический поток на 9-10 млн человек в год.

В Бурятии средства размещения - отели, туркомплексы - появятся в границах особой экономической зоны "Байкальская гавань", а также в пределах территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" - в селе Горячинск. Первый отель компании "Грин флоу Байкал" стоимостью около 2,5 млрд рублей, рассчитанный на 154 номера уже строится в Турке, открытие планируется в 2025 году. Рядом с ним разместится термальный комплекс под открытым небом.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в Прибайкальском районе Бурятии, в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,6 тыс. га на берегу Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". Резиденты ОЭЗ - компании "Грин флоу Байкал", "Байкал Эрмитаж", "Путник Сибирь", "Космос отель Байкал", "АМАР" и "Молодость. Байкал".