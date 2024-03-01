Экспорт зерновых из Сибири в 2023 году вырос на 28%

Показатель составил почти 5 млн тонн

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 1 марта. /ТАСС/. Экспорт зерновой продукции из Сибирского федерального округа в 2023 году вырос на 28%, до 4,9 млн тонн, сообщила на 17-й Зерновой конференции замдиректора ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки", директор Алтайского филиала Мария Шостак.

"Несмотря на снижение урожая, Сибирский округ в 2023 году показал рекордный экспорт зерновой продукции - рост до 4,9 млн тонн, плюс 28% к 2022 году. Была сохранена география поставок, которая традиционно превысила 50 стран, а номенклатура экспорта приблизилась к 100 единицам. Рост показали все субъекты за исключением Омской области, которая экспортировала продукцию на уровне 2022 года, лидерство в 2023 году удержал Алтайский край - 1,9 млн тонн, плюс 14%", - сказала Шостак.

Она добавила, что растет востребованность сибирской зерновой продукции в мире. Рост объемов вывоза до 584 тыс. тонн показал ячмень с положительной динамикой по Китаю, Казахстану и Киргизии. На 50%, в основном за счет китайского спроса, вырос экспорт рапса, поставки гороха - вдвое. "Об увеличении внешнего спроса к местным продуктам переработки зерна говорят 50% рост экспорта пшеничной муки, двукратный рост объемов пшеничных отрубей, рекордные поставки рапсового жмыха, лущеного подсолнечника, рапсового шрота, овсяных хлопьев, ячменной крупы и прочее", - отметила она.

Зимняя зерновая конференция проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Алтайские зерновые конференции", аналитическое агентство "Прозерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.

ФГБУ "Центр оценки качества зерна" - подведомственное учреждение Россельхознадзора, орган по сертификации продовольствия и кормов, орган инспекции. В составе ФГБУ 18 филиалов и 22 испытательные лаборатории в зернопроизводящих регионах РФ, портах и погранпереходах, а также филиал по Москве и Московской области.