Предприятия Подмосковья в 2023 году отгрузили промышленные товары на 5,5 трлн рублей

Объем отгруженной продукции по сравнению с 2022 годом вырос на 22,6%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Объем отгруженной промышленными предприятиями Подмосковья вырос в 2023 году на 22,6%, общая сумма составила свыше 5,5 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 113,7%, объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями Московской области вырос на 22,6%. В денежном выражении он составил 5,56 трлн рублей. Обрабатывающие предприятия региона обеспечили 4,97 трлн рублей: в этом секторе индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом вырос на 15,6%" - сказала Зиновьева.

Как уточнили в пресс-службе министерства, наибольший объем отгрузки в обрабатывающей промышленности пришелся на предприятия, занятые в сфере выпуска пищевых продуктов. Компании этого сектора в 2023 году отгрузили товаров более чем на 1,1 трлн рублей. На втором месте - сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Предприятия этой сферы отгрузили продукции на сумму свыше 714 млрд рублей.

Тройку региональных лидеров замыкает химическая промышленность: по итогам 2023 года областные компании, выпускающие химические вещества и химические продукты отгрузили продукции более чем на 362 млрд рублей, добавили в пресс-службе.