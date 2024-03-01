В Иркутской области большинство аэропортов нуждаются в реконструкции

Власти прорабатывают вопрос проведения работ на аэропдромном комплексе Усть-Кута

ИРКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Большинство из восьми аэропортов, расположенных на территории Иркутской области, нуждаются в реконструкции. Об этом со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева сообщила пресс-служба правительства области.

"В Иркутской области восемь аэропортов, реконструкция нужна практически всем. Сейчас прорабатывается вопрос проведения таких работ на аэродромном комплексе Усть-Кута, его включение в федеральный проект "Развитие региональных аэропортов" национального проекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". С собственником аэропорта - авиакомпанией "Ютэйр" - достигнуто соглашение о выделении 100 млн рублей на развитие этого аэропорта", - приводятся слова Кобзева в сообщении.

В этом году, по сообщению пресс-службы, завершится реконструкция объектов аэропортового комплекса в международном аэропорту Братска. Там обновляют взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон, аварийно-спасательную станцию, устанавливают новое светосигнальное оборудование. Аэропорт Братска является крупнейшим на севере региона и после реконструкции будет соответствовать стандартам безопасности полетов.

В Бодайбо работы по реконструкции аэропорта только начинаются, там построят искусственную взлетно-посадочную полосу вместо грунтовой. Это позволит повысить регулярность полетов и принимать не только турбовинтовые воздушные суда класса Ан-24 и Ан-26, но и среднемагистральные самолеты типа ИЛ-114 и Sukhoi Superjet 100. Ожидается, что к 2030 в аэропорту Бодайбо объем пассажирских перевозок составит 85 тыс. человек в год. Реконструкция аэропортов Братска и Бодайбо ведется за счет средств федерального бюджета, работы выполняет ФКУ "Ространсмодернизация".

В аэропорту Иркутска за счет собственных средств предприятия запланированы работы по увеличению пропускной способности авиаузла. Там начинается строительство временного сооружения для выдачи багажа и размещения трансфертных пассажиров, завершить его планируется до конца 2024 года. "Это позволит разделить потоки прибывающих и вылетающих пассажиров, освободить часть площади действующего терминала внутренних линий для обустройства дополнительных стоек регистрации и увеличить пропускную способность авиапредприятия", - говорится в сообщении правительства. В настоящее время ведутся работы по расширению аэропорта Иркутска за счет прилегающих территорий и обсуждается возможность строительства на перспективу нового авиаузла за пределами города.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что более трети аэропортов страны модернизируют в ближайшие шесть лет, что позволит сделать авиаперелеты более доступными. К 2030 году интенсивность авиасообщения в России, по заявлению главы государства, должна вырасти в 1,5 раза к уровню 2023 года. Поставлена задача модернизировать не менее 75 аэропортов, на эти цели будет направлено не менее 250 млрд рублей.