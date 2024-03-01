Перевозки пассажиров на сети РЖД в феврале выросли на 5,4%

Всего за этот период совершили поездки 91,3 млн пассажиров

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в феврале 2024 года увеличились на 5,4% по сравнению с февралем 2023 года и составили 91,3 млн человек. Об этом холдинг РЖД сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Всего в феврале совершили поездки 91,3 млн пассажиров (+5,4% к февралю 2023 года)",- говорится в сообщении.

Из них в пригородном сообщении было перевезено 83,2 млн человек, что на 4,8% выше, чем в прошлом году, и 8,1 млн пассажиров перевезено в дальнем следовании (прирост 12%), отметили в компании.

В холдинге добавили, что за январь - февраль 2024 года по российским железным дорогам отправились 179,9 млн пассажиров, что на 5,8% больше, чем годом ранее. При этом в пригородных поездах РЖД перевезли 162,1 млн человек (+5,3%), а в поездах дальнего следования - 17,8 млн человек (+10,9%).