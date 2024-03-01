Костин допустил выплату дивидендов ВТБ за 2024 год

Глава банка отметил, что ЦБ пока не разрешал этого делать

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин допустил выплату дивидендов за 2024 год, если результаты банка будут лучше, чем ожидается сейчас.

"Мы считаем, что уже по итогам 2025 года будем платить дивиденды. Пока не знаю (будет ли выплата дивидендов за текущий год - прим. ТАСС). Пока в программе восстановления капитала с ЦБ у нас не планируется, ЦБ пока нам не разрешал бы этого делать, но посмотрим. Если результаты будут лучше, то возможно, но пока мы нацелены по итогам 2025 года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В конце 2023 года первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что по итогам 2025 года, в 2026 году, группа может выплатить до 80 млрд рублей в виде дивидендов.