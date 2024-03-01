"Распадская" в 2023 году снизила добычу угля на 12%

Объем добычи составил 18,9 млн тонн

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Распадская", крупнейший в России производитель коксующегося угля, снизила по итогам 2023 года объем добычи рядового угля всех марок до 18,9 млн тонн против 21,5 млн тонн в 2022 году (-12%), говорится в сообщении компании.

Объем продаж сохранился практически на уровне 2023 года и составил 14,5 млн тонн угольной продукции против 14,2 млн тонн в 2022 году.

"В 2023 году проблемы с добычей рядового угля на некоторых наших предприятиях, а также заметно снизившиеся цены реализации продукции негативно повлияли на финансовый результат", - приводится в сообщении компании комментарий менеджмента "Распадской".