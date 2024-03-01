"Транснефть" в феврале полностью выполнила план отгрузок нефти из портов

По итогам января компания сообщала, что погодные ограничения на Балтике не повлияли на график отгрузки нефти "Транснефтью" в Усть-Луге и Приморске

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Транснефть" в феврале 2024 года в полном объеме выполнила план отгрузок нефти из портов, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"По итогам февраля погода выполнению плана отгрузок нефти в портах присутствия ПАО "Транснефти" не помешала", - сказал он.

По словам Демина, в Новороссийске ограничения на налив танкеров из-за штормов действовали 4 суток по сравнению с 18 сутками как в предыдущем месяце, так и в феврале 2023 года, в Козьмино - двое суток (в январе - 10 суток, а год назад - менее суток), в портах Балтики - Приморске и Усть-Луге - менее суток.

"Весь запланированный на месяц объем был отгружен", - констатировал представитель "Транснефти".

По итогам января компания сообщала, что погодные ограничения на Балтике не повлияли на график отгрузки нефти "Транснефтью" в Усть-Луге и Приморске, однако в целом ограничение отгрузки в период штормовых дней в январе незначительно сказалось на выполнении месячного графика в портах присутствия "Транснефти".