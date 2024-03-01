В Башкирии ставку единого сельхозналога обнулили на три года

По условиям закона, льготную ставку сельхозпроизводители могут применять при условии, если численность работников не сократилась больше, чем на 10%

УФА, 1 марта. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал региональный закон, обнуляющий ставку единого сельскохозяйственного налога, ранее закон утвердили в Госсобрании республики. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал закон "Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан". Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан установлена в размере 0%", - сказано в сообщении.

По условиям закона, льготную ставку сельхозпроизводители могут применять при условии, если численность работников не сократилась больше, чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Такой режим налогообложения будет действовать с 2024 по 2026 год.

"Ранее нулевая ставка единого сельхозналога действовала в Башкирии с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. За этот период льготой воспользовались более 500 производителей сельхозпродукции: освободившиеся средства в объеме 165 млн рублей были направлены на приобретение техники, ГСМ и решение других первоочередных задач", - добавили в пресс-службе.