Костин считает позитивным явлением уход иностранных акционеров из капитала ВТБ

Великобритания и США 24 февраля 2022 года ввели санкции в отношении банка

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что с уходом иностранных инвесторов из капитала банка работа с акционерами стала более эффективной.

"Мы избавились от одних акционеров, это хорошо, от иностранных. Нам работать с двумя категориями - российскими и государством - куда лучше и эффективнее, чем с тремя", - сказал Костин на встрече с участниками консультационного совета акционеров, аналитиками и журналистами.

Великобритания и США 24 февраля 2022 года ввели санкции в отношении ВТБ. Банк был добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.