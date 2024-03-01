Алиев анонсировал начало добычи глубокозалегающего газа с морского блока АЧГ в 2025 году

Согласно прогнозам, запасы газа составляют 300 млрд куб. м

БАКУ, 1 марта. /ТАСС/. Добыча газа в глубоководной части блока месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море начнется в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора.

"В первом квартале следующего года начнется добыча природного газа в рамках проекта по освоению глубоководной части блока Азери - Чираг - Гюнешли. Это очень перспективная структура с очень крупным объемом залежей", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что газ с АЧГ станет дополнительным источником поставок азербайджанских энергоресурсов, наряду с газом, добываемым на месторождениях Шахдениз и Апшерон.

Согласно прогнозам, запасы газа в глубоководных пластах АЧГ составляют 300 млрд куб. м.

Компания BP-Azerbaijan, являющаяся оператором проекта, планирует начать бурение первой добывающей скважины для извлечения газа из глубоководных пластов АЧГ во втором полугодии 2024 года.

Контракт на разработку блока месторождения Азери - Чираг - Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года сроком на 30 лет. В сентябре 2017 года срок действия контракта был продлен до 2050 года.