"Полюс" не планирует покупку новых активов, фокусируется на "гринфилдах"

Генеральный директор компании Алексей Востоков отметил, что у организации более чем уверенные позиции по обеспеченности ресурсами

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" не испытывает острой необходимости покупать новые активы за счет качества действующих активов и перспективных проектов, сообщил ТАСС генеральный директор компании Алексей Востоков.

"У "Полюса" более чем уверенные позиции по обеспеченности ресурсами, как за счет качества действующих активов, так и за счет перспективных проектов. Это позволяет нам аккуратно и консервативно подходить к поиску и приобретению новых активов", - пояснил он, добавив, что "острой необходимости" покупать новые активы у компании нет.

"Как можно заметить, мы не очень любим приобретать уже действующие предприятия, предпочитая гринфилды, где все можно сделать с нуля под наши стандарты. Таких ожидающих своей очереди перспективных месторождений у нас несколько", - отметил Востоков.

Гринфилд - это новые перспективные месторождения на этапе поиска и геологоразведки. Так, в стадии геологоразведочных работ находятся принадлежащие компании месторождения Чертово Корыто, Сухой лог, Чульбаткан, Панимба и Раздолинская.

О компании

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.

Организация входит в тройку мировых лидеров по запасам золота, доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 97 млн унций.

Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.