РЖД назначили дополнительные скоростные поезда "Сапсан" на мартовские праздники

В частности, из Санкт-Петербурга в Москву назначен поезд № 763 отправлением 7, 8 и 9 марта в 11:00

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. РЖД назначают дополнительные скоростные поезда "Сапсан" на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом в период мартовских праздников, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

"Фиксируем повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период мартовских праздников и назначаем дополнительные "Сапсаны", - говорится в сообщении.

Из Москвы в Санкт-Петербург назначены поезда № 786 отправлением 7 марта в 21:00 и № 766 отправлением 8 и 9 марта в 11:40. Из Санкт-Петербурга в Москву назначен "Сапсан" № 763 отправлением 7, 8 и 9 марта в 11:00. Поезда проследуют без остановок, добавили в компании.

"За счет сдвоенных составов также увеличиваем число мест в поездах № 777 отправлением 10 марта и № 754 - 11 марта", - отметили в компании.