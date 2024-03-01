Волгоградские предприятия увеличили выпуск импортозамещающей продукции на 30%

Объем товаров, замещающих зарубежные, по итогам 2023 года превысил 109,7 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Предприятия Волгоградской области по итогам 2023 года увеличили выпуск импортозамещающей продукции на 30%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Объем выпущенной промышленными предприятиями Волгоградской области импортозамещающей продукции по итогам 2023 года превысил 109,7 млрд рублей. Рост показателя по отношению к 2022 году составил 30%", - говорится в сообщении.

Так, по данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, в 2023 году 67 предприятий региона произвели 89 видов товаров, замещающих зарубежные. Лидерами импортозамещения стали химики и металлурги, которые выпускают соответственно 47% и 31% от общего объема произведенной в регионе импортозамещающей продукции. За год в регионе на 94% выросло производство труб для добычи нефти и газа, на 90% - радиантных труб, шариковых и роликовых подшипников для валов. На 54% увеличен выпуск автохимии и средств для клининга.

Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачи по обновлению промышленности, повышению уровня технологического суверенитета, увеличению доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг.