ЦБ планирует внедрить надзорный рейтинг для банков

Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, на показатель будут влиять недобросовестное поведение банка, мисселинг, а также вовлеченность кредитной организации в сомнительные операции

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Центробанк намерен ввести надзорный рейтинг за банками. Об этом на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, на показатель будут влиять мисселинг (навязывание финансовых услуг), недобросовестное поведение организации и вовлеченность банка в сомнительные операции. "Здесь предстоит выбрать правильный набор показателей и настроить инструмент для надежного ранжирования банков по уровню риска", - сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, от уровня рейтинга может зависеть ставка отчислений в фонд страхования вкладов. Она пояснила, что цель регулятора состоит в том, чтобы банки были материально ответственны за повышенный риск для вкладчиков и кредиторов, а нарушение прав и интересов потребителей и агрессивное поведение на рынке было невыгодно самим организациям.

ЦБ намерен начать внедрение системы с 2026 года, пока регулятор обсуждается подходы к оценке качества управления. Обсудить концепцию и представить консультативный доклад планируется в середине года. Сейчас ЦБ приступил к пилотированию количественного блока, по словам Набиуллиной, "существенно переработанного и более риск-чувствительного".