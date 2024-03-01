МФО выдали более 1 трлн рублей за 2023 год

Как отметили в ЦБ, меры регулятора способствовали сокращению долговой нагрузки граждан

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) в России в 2023 году выдали более 1 трлн рублей, говорится в сообщении ЦБ.

"Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28% - до 900 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше - 105 млрд рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году", - отмечается в сообщении.

Меры ЦБ способствовали сокращению долговой нагрузки граждан, подчеркивается в сообщении. "В 2023 году вступили в силу ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки - и это повлияло на общее снижение ставок на рынке" - пояснили в ЦБ.

МФО перестали выдавать займы по ставкам, превышающим 0,8% в день, в IV квартале основной объем займов (71%) был выдан по ставкам 0,5-0,8% в день.

Введение макропруденциальных лимитов сказалось на уменьшении доли займов, выданных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%: по итогам 2023 года доля таких займов составила 14% против 30% в I квартале, добавили в ЦБ.