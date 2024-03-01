"Лукойл" обсуждает новые проекты в Египте

Компания выразила заинтересованность в расширении работы в этой стране

АЛЖИР, 1 марта. /ТАСС/. "Лукойл" заинтересован в расширении работы в Египте, обсуждает новые концессионные участки, сообщил журналистам министр нефти и природных ресурсов страны Тарек Эль-Молла.

"Они хорошие партнеры и они хотят наращивать бизнес в Египте, они обсуждают новые концессионные участки", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас в Египте проходит очередной лицензионный раунд по нефтегазовым участкам, лицензирование по нему завершится в конце марта. Отвечая на вопрос, заинтересован ли "Лукойл" в участии в нем, Эль-Молла сказал: "Не знаю, предложения еще не открыты. Но они уже партнеры Египта, они уже здесь и хотят расти".

Ранее парламент Египта одобрил заключение контракта с компаниями Egyptian General Petroleum Corporation и Lukoil Overseas на разведку и добычу нефти в регионе Эш-аль-Маллаха на востоке страны.

"Лукойл" уже реализует несколько нефтегазовых проектов в арабской республике. В частности, компания является оператором проекта WEEM Extension с долей 50%, участвует в проекте Мелейя (доля - 24%), в проекте West Esh El-Mallaha с долей 50%.