Евросоюз договорился с Азербайджаном об увеличении поставок газа в сообщество

Как отметила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, "потенциальные поставки из Азербайджана выходят за рамки природного газа"

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Евросоюз договорился с Азербайджаном об увеличении поставок газа в страны сообщества. Об этом заявила в Баку еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Мы сегодня договорились по ряду ключевых вопросов. Во-первых, все партнеры и заинтересованные стороны в этом регионе стремятся увеличить поставки газа из Азербайджана. Это включает в себя увеличение поставок до 20 млрд куб. м к 2027 году. Нам также потребуется модернизировать существующую газовую инфраструктуру", - сказала она.

Во-вторых, по ее словам, "потенциальные поставки из Азербайджана выходят за рамки природного газа". "Мы готовы расширить сотрудничество на рынке электроэнергии", - добавила она.