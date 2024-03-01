В Ленобласти открылась вторая очередь тепличного комплекса по выращиванию томатов

Общая производственная площадь комплекса ООО "Дары природы" составила 20,6 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Вторая очередь тепличного комплекса "Дары природы" по выращиванию томатов открылась во Всеволожском районе Ленинградской области. Новая площадь позволила создать 92 рабочих места, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Вторая очередь тепличного комплекса площадью в 11,5 га открыта в Ленинградской области. <…> На новых площадях будут выращиваться томаты. Запуск второй очереди позволил создать дополнительно 92 рабочих места. Стоимость проекта - 5 млрд руб. Общая производственная площадь тепличного комплекса ООО "Дары природы" составила 20,6 га", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, новые площади позволят увеличить производительность комплекса по томатам почти на 2 тыс. тонн. Так, за 2023 год на площадях "Дары природы" было произведено 2,3 тыс. тонн овощей, из них томаты - 2 тыс. тонн. В 2024 году запланировано производство 5,1 тыс. тонн овощей, из них томаты составят 3,5 тыс. тонн. Кроме этого, предприятие модернизирует на площади 1,6 га салатную линию, которая будет введена в строй в 2024 году.

Как отметили в пресс-службе администрации Ленобласти, регион планирует в 2024 году нарастить производство овощей почти на 10% - до 32,1 тыс. тонн, из них томатов - 4,3 тыс. тонн - рост в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом. Тепличная площадь региона в 2023 году - 53,5 га, план на 2024 год - 71,5 га.