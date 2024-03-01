"Лукойл" начал строительство солнечной электростанции в Казахстане

Ее проектная мощность составляет 4,95 МВт

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Лукойл" начал строительство солнечной электростанции в Алматинской области в Казахстане, сообщила компания.

Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт, строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году.

Проект позволит обеспечить энергоснабжение производственных мощностей ТОО "Лукойл лубрикантс Центральная Азия". Станция будет расположена рядом с заводом смазочных материалов "Лукойла".

Компания отмечает, что фокусируется на энергоэффективности и сокращении углеродного следа при производстве углеводородов, активно развивает солнечную, ветряную и гидроэнергетику. В 2023 году, в частности, "Лукойл" запустил ветропарк в Мурманской области мощностью более 200 МВт.