Председатель ПСБ Петр Фрадков избран куратором отделений Союза машиностроителей ДНР и ЛНР

За его кандидатуру единогласно проголосовали в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям "Итоги деятельности в 2023 г."

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Председатель ПСБ Петр Фрадков избран куратором Донецкого и Луганского региональных отделений Союза машиностроителей России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ПСБ.

"За кандидатуру Петра Фрадкова единогласно проголосовали в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям "Итоги деятельности в 2023 г.". Взаимодействие с промышленными предприятиями в рамках региональных отделений Союзмаша является важным направлением работы ПСБ", - сказано в сообщении.

Фрадков является зампредседателя Союза машиностроителей России и куратором четырех региональных отделений в Чувашии и Марий Эл, в Волгоградской и Ленинградской областях.

"Мы продолжаем выстраивать эффективные механизмы обмена опытом и успешными практиками в курируемых регионах, способствуем производственной кооперации, повышению конкурентоспособности высокотехнологичной промышленной продукции. К примеру, Чувашское и Волгоградское региональные отделения Союзмаша в 2023 году при нашей поддержке приняли участие более чем в 360 мероприятиях, ориентированных на развитие машиностроительного комплекса", - приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова.

Как отметил глава ПСБ, в регионах Донбасса и Новороссии ПСБ уже обеспечил интеграцию в российскую финансовую систему. "И совместно с региональными отделениями Союзмаша мы сможем достичь большего синергетического эффекта по интеграции компаний и предприятий ДНР и ЛНР в единое бизнес-сообщество Российской Федерации, по развитию кадрового потенциала машиностроительной отрасли, по поддержке промышленности в целом", - сказал он.

Союз машиностроителей России - крупнейшая организация, объединяющая российские промышленные компании. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития национального машиностроительного комплекса, а также участие в формировании государственной политики по поддержке промышленности.