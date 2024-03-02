Ашхабад сообщил о работае над созданием евразийских транспортных маршрутов

Председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что страна готова предоставить все условия для участия в реализации национальных и международных проектов

АШХАБАД, 2 марта. /ТАСС/. Туркмения работает над созданием евразийских мультимодальных транспортных и транзитных маршрутов. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

"Туркменистан работает над реализацией евразийских мультимодальных транспортных и транзитных проектов, проходящих через Каспийское и Черное моря, соединяющих Европу, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион в единую транспортную систему и функционирующих по согласованным нормам и критериям", - приводит слова выступления Бердымухамедова государственное агентство TDH.

Он отметил, что подобные усилия требуют основательного политико-дипломатического содействия, поддержки и принятия решений на уровне Организации Объединенных Наций. "Предлагаем международным финансовым и экономическим институтам, таким как Всемирная торговая организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, региональным структурам, оказывать достаточную поддержку международным транспортным проектам и участвовать в принятии стратегических решений", - сказал Бердымухамедов.

Он добавил, что Туркмения открыта к переговорам по этим направлениям, готова предоставить все условия для участия в реализации национальных и международных проектов.