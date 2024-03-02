В Турции отметили снижение экспорта в РФ в феврале с $1 млрд до $670 млн

Согласно статистике, обнародованной турецким Министерством торговли, по состоянию на прошлый месяц экспорт в Россию в общем объеме турецкого экспорта составляет 3,2%

АНКАРА, 2 марта. /ТАСС/. Объемы турецкого экспорта в Россию в феврале 2024 года снизились до $670 млн с $1 млрд в феврале 2023 года. Об этом говорится в статистике, обнародованной Министерством торговли Турции.

Показатели за январь - февраль также снизились до $1,29 млрд по сравнению с $2,04 млрд за тот же период 2023 года. По состоянию на февраль экспорт в Россию в общем объеме турецкого экспорта составляет 3,2%.

Лидерами среди экспортного направления турецкой торговли в феврале стали Германия ($1,723 млрд) и США ($1,33 млрд).

При этом Россия в феврале заняла первую строчку в списке стран, откуда были импортированы наибольшие объемы товаров и услуг ($4,15 млрд). Доля РФ в турецком импорте составила 14,8% во втором месяце текущего года. За РФ следуют Китай ($3,43 млрд) и Германия ($2,22 млрд).