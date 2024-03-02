В РФ предложили дружественным странам подключиться к программам развития фармацевтики

Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что президент России Владимир Путин ранее анонсировал запуск нового национального проекта по развитию современных технологий здравоохранения

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Россия предлагает дружественным государствам подключиться к своим программам развития фармацевтики. Это обеспечит им высокий уровень медицины, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках марафона "Знание" на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"Мы предлагаем, в том числе нашим соседям, "близким друзьям" подключиться к нашим инновационным программам развития фармацевтики, медицинских изделий для того, чтобы обеспечить себе низкие цены и высокий уровень медицины", - сказал он.

Мурашко напомнил, что президент России Владимир Путин ранее анонсировал запуск нового национального проекта по развитию современных технологий здравоохранения. Министр считает, что этот нацпроект будет "поддерживать независимость от внешних факторов". "Сегодня мы пошли по пути, [когда] эти компетенции нужно консолидировать у себя, наша страна, наши возможности и наш потенциал позволяют это делать. <…> Производство становится рентабельным, поэтому этот путь для нас является очевидным", - подчеркнул Мурашко.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.