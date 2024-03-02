Совет директоров "Интер РАО" избрал новых членов правления компании

В их числе есть бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль

МОСКВА, 2 марта./ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" избрал четырех новых членов правления компании. В их числе бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, говорится в материалах компании.

"Избрать членом правления - первым заместителем генерального директора ПАО "Интер РАО" первого заместителя генерального директора Дрегваля Сергея Георгиевича с 1 марта 2024 года сроком на пять лет", - следует из сообщения.

В феврале Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства Санкт-Петербурга, где работал с 2020 года. Вице-губернатором он стал в 2021 году. До этого руководил "МРСК Урала", компанией "Оборонэнергосбыт", работал в "Алтайэнергосбыт" и Томской энергосбытовой компании. На посту вице-губернатора Дрегваль курировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.

Также совет директоров "Интер РАО" принял решение с 1 марта на пять лет избрать членами правления руководителя центра корпоративных и имущественных отношений Тамару Меребашвили, руководителя центра розничного бизнеса Дмитрия Орлова и руководителя центра снабжения Сергея Виноградова .

При этом досрочно прекращены полномочия двух членов правления - Дмитрия Филатова и Юрия Шарова.

"Интер РАО" работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.