В Херсонской области в 2024 году намерены создать агентство инвестиционного развития

На работу трех уже существующих фондов и их помощь бизнесу выделили 130 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития Херсонской области намерено во второй половине 2024 года создать в регионе агентство инвестиционного развития для дополнительной поддержки бизнеса. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития области Эрвин Мусаев.

"Мы создали уже три фонда: фонд микрофинансирования, гарантийный фонд и "Мой бизнес". Это стандартные инфраструктурные фонды помощи предпринимательству. <...> В марте у нас запускается инвестиционная работа с предпринимателями, и летом мы планируем запустить четвертое предприятие - это корпорация развития или агентство инвестиционного развития. Больше склоняемся к агентству", - сказал Мусаев.

Глава министерства уточнил, что на работу трех существующих фондов и их помощь бизнесу сейчас выделено 130 млн рублей, еще 600 млн рублей планируется выделить в конце марта. Средства позволят фондам выступать поручителями для предпринимателей, выдавать микрокредиты и полностью сопровождать бизнес от создания проекта до процесса реализации.