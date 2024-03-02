В Алжире заявили, что газ играет решающую роль в обеспечении устойчивого развития в мире

Президент Абдельмаджид Теббун призвал к "укреплению сотрудничества и партнерства между странами - производителями газа в рамках ФСЭГ"

АЛЖИР, 2 марта. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о решающей роли природного газа в обеспечении устойчивого развития в мировом масштабе.

"В настоящее время газ играет решающую роль в обеспечении устойчивого развития в мировом масштабе. Кроме того, газ является дополнением к возобновляемым источникам энергии", - подчеркнул глава государства на открытии VII саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит в Международном центре конференций в алжирской столице. Его речь транслировалась по национальному телевидению.

Теббун призвал к "укреплению сотрудничества и партнерства между странами - производителями газа в рамках ФСЭГ". Он также приветствовал присоединение к этой организации Мавритании, Сенегала и Мозамбика.

Теббун отметил, что VII саммит в Алжире дает возможность "защитить интересы стран-производителей и потребителей газа". Президент подчеркнул "приверженность Алжира достижению целей организации по обеспечению глобальной энергетической безопасности".

В работе саммита принимают участие лидеры Боливии, Ирана, Катара, Мавритании. Россию представляет министр энергетики Николай Шульгинов.