Небензя: Запад ломает голову над тем, как легально обосновать изъятие активов РФ

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что такие действия приведут к катастрофе для всей международной валютно-финансовой системы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Западные страны озабочены тем, как легально обосновать изъятие российских активов, никаких легальных юридических решений у них нет. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Это называется одним простым словом - попытка воровства. Поэтому наши западные партнеры ломают себе голову и корпят над юридическими формулами, как это легально обосновать, не могут пока ничего найти, - сказал он. - Никаких легальных юридически обоснованных решений у них на этот счет нет. Им хочется, но колется".

При этом дипломат подчеркнул, что такие действия приведут к катастрофе для всей международной валютно-финансовой системы.